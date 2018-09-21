【ＦＯＣＵＳ】高鐵周日ＧＯ，「樞紐＋匯聚」效應冀生財

【ＦＯＣＵＳ】自２００９年１０月２０日由港府拍板興建，近「十年磨一路」的廣深港高

鐵（香港段）將於周日（２３日）正式通車，「ｌｏｃａｔｉｏｎ」效應下，九龍站上蓋樓價近

兩年升幅顯著；其中，凱旋門及擎天半島期間身價累升逾七成。拋開一班「吃貨」期待的台灣珍

珠奶茶始祖將首次登陸西九龍站，趁著通車熱，股民憧憬的高鐵概念熱會否趁機升溫？

儘管港府最新評估的高鐵日均載客人次已由去年１０﹒９２萬下調近三成至８﹒０１萬，但

對接連內地４４個高鐵站點的事實，勢帶動新的訪港旅客客源。星展就估算，規模料達２３０萬

人。此外，港深物理距離隨高鐵通車縮短至最少１４分鐘，亦將帶動大灣區特別是深圳、廣州的

發展。路通人和方能財聚，惟能否直接刺激股市則見仁見智。



＊料年增旅客量４％，莎莎中旅受惠＊



２０１７年，訪港旅客總數逾５８４２萬人次，２３０萬意味著香港整體旅客總量將因高鐵

增加近４％。星展就指，新增旅客將刺激本港零售業持續回暖，尤其看好由婚嫁需求帶動的日用

化妝及珠寶行業，並偏好旅客對業務貢獻佔比分別高達６９％、５８％的莎莎（００１７８）、

六福（００５９０）。匯豐亦認為，高鐵及港珠澳大橋未來的開通，將為香港帶來更多內地旅客

，預期莎莎在短、中及長期內均受惠。

不過，由於訪港旅客過夜比例至今未逾半，加上分析顯示，往來香港在６小時內的城市，如

武漢、南昌、長沙等二線城市旅客選擇乘坐高鐵能獲得較大的時間和成本效益，酒店業未必能顯

著受益。

至於獲委任為高鐵車票特約代理的中旅（００３０８），已推出８個最早於通車首日出發的

高鐵旅行團，涵蓋高鐵站點東莞、潮州、順德、福州、桂林、廈門、貴州及湖南張家界，料利好

其經營性旅遊主業。穆迪本月稍早就上調中旅評級至Ａ３，以反映未來利潤上升預期。



＊五大鐵路基建股，收集還看基本面＊



再看獲高鐵香港段１０年營運權的港鐵（０００６６），穆迪就指協議為港鐵帶來潛在收入

；里昂稍早亦因應高鐵項目服務協議的貢獻，上調港鐵１８－２０年盈利預測２％－６％。不過

，高鐵通車早已在市場預期之內，加上「沙中線」手尾遠未完結，料難藉機炒上。

至於位於高鐵產業鏈上游的零件供應、基建施工、工程機械等行業，在港上市的大致包括中

鐵（００３９０）、中鐵建（０１１８６）、中車（０１７６６）、中交建（０１８００）、中

車時代電氣（０３８９８），以中期業績看，以中鐵多賺約２４％為表現最佳。

儘管《鐵路「十三五」發展規劃》提出，到２０２０年全國高鐵里程將達３００００公里，

但基建股始終具長周期性，即使因高鐵通車炒上，但長線走勢仍須視乎公司基本面，包括資產負

債表質素、新訂單增長、市佔率等。市況積弱下，收集更要睇定些。



＊大灣區人口或翻倍，利深圳概念股＊



如果跳開香港的小圈子，以帆帆局長「融入內地發展」的視角看，更直接受惠的當屬大灣區

和深圳概念股，連續兩日漲停的深振業（深：０００００６）就是一例。

瑞信中國股票策略主管陳昌華就預期，高鐵通車帶來的粵港兩地交通往來時間縮短，將吸引

本港中產階級考慮往深圳、廣州居住，以及廣東省其他地區人口轉移至大灣區城市群居住。若趨

勢顯現，大灣區現時約６７００萬人口完全有可能翻倍至１﹒３億。

如同鶴叔的預言，由高鐵串起的「樞紐＋匯聚」效應，將支撐未來新的經濟增長點，相比股

票價格的一時升跌，對港人的意義或許更重要。（經濟通通訊社 俞瑾）

