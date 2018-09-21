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即市新聞

21/09/2018 11:39

【央媽穩人仔】人行幕後跳台前，祭離岸央票隨時對捍人幣空頭

　　《經濟通通訊社記者俞瑾２１日報道》國家外匯局周四（２０日）甫一公布８月銀行結售匯
逆差錄逾一年最大，顯示貿易戰逆風下「換匯避嫌」升溫，央媽傍晚即公布，將與香港金管局合
作發行央行票據，以完善香港人民幣債券收益率曲線。
　　央媽時隔三年再打出離岸發行央票的旗號，料是借收緊流動性將離岸人幣短期利率保持在高
端，從而變相提高空頭做空成本，在聯儲下周加息前再提前部守。為續展示信心，人幣兌美元中
間價今創逾三周來最大調升幅度，人幣離岸價遠期點亦上行。流動性收縮預期下，隔夜離岸人民
幣ＨＩＢＯＲ報４﹒５６２００％，上升１６０﹒９個基點，為５月以來最大漲幅。

＊助借發行及續發規模判斷政策意圖＊

　　央媽上一次在境外發行以人幣計價央行票據為２０１５年１０月在倫敦，當時５０億元發行
額獲逾３００億元申購，一年期定價為３﹒１％。由於央票相當於中央銀行債券，理論上講，其
發行將導致市場流動性緊縮效應。
　　儘管央媽此前已相繼推出逆周期調節因子、重啟遠期售匯業務的外匯風險準備金，惟在香港
離岸人幣市場一直低調，市場僅能從中資大行舉動和傳聞中的「窗口指導」，一窺央媽意圖。今
次預告於香港發行人幣央票，德國商業銀行亞洲高級經濟學家周浩就認為，市場將可以通過央票
發行、到期以及續發規模來判斷央行的政策意圖，有利增加透明度。
　　交通銀行首席經濟學家連平亦指，過去離岸人幣流動性管理主要是通過香港金管局，現在央
行也能直接參與離岸人幣流動性調節，將更好發揮對離岸人幣市場利率的引導的作用。

＊遠期點漲，惟能否扭轉情緒待觀察＊

　　隨著中國下周一（２４日）將對價值６００億美元的美國商品加徵關稅，加上已經實施的
５００億美元，在對美反制上勢面對「無貨可徵」境地（美國去年對華出口總值約１３０３億美
元），坊間不乏中國或以人幣貶值作為還擊。
　　不過，國務院總理李克強周三（１９日）於達沃斯論壇有關「絕不會走人民幣貶值刺激出口
的路」的表態，以及央媽的最新動作，都顯示當局深明貶值牌如飲鴆止渴，惡果包括國內投資減
少、人幣資本外流、企業美元債務違約等。
　　分析就指，央行票據在港發行機制就位，意味著只要當局覺得有必要擠壓離岸流動性，就可
以加大發行量、從香港貨幣市場中回籠剩餘現金。受消息刺激，人幣離岸遠期點早市全線上漲，
其中一年期一度升至逾一周新高。
　　但仍有中資行交易員表示，市場情緒轉向仍比較困難，除非美元持續明顯下行，市場還是會
偏購匯。而一年期ＮＤＦ仍徘徊６﹒９２附近，顯示貶壓揮之不去。

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