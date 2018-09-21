【施政前瞻】莊太量：內地住屋平抵銷高鐵費，料報告在大灣區著墨

《經濟通通訊社２１日專訊》今年《施政報告》將在下月１０日公布，而在去年的《施政報

告》中，提及將會加強與內地的金融合作，其中一項包括在「粵港澳大灣區」框架下加強合作。

另外，金融科技也是香港需急趕直追的項目。

中大經濟學系副教授兼劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量向《經濟通通訊社》表

示，先要解決跨境支付和跨境網絡，才更有利推動港人前往大灣區發展。

有鑑於高鐵今月通車，莊太量指，方便港人在大灣區置業，「在上水租４００呎的單位要１

萬元，每月來回中環交通費１０００元，總共１１０００元，但在惠洲６００呎的房子只需

３０００元，高鐵來回香港４０００元，比在香港居住更便宜」。



＊跨境支付有助建設大灣區＊



《粵港澳大灣區城市群發展規劃》料年底出台，港府指會為港人爭取在大灣區就業的稅務優

惠，亦會與鐵路公司商討會否有香港段的高鐵票價優惠計劃。而早前公布的港人內地居住證，莊

太量認為，內地已開始作出配套配合大灣區的發展，相信下月《施政報告》亦會在大灣區上著墨

，但相信香港政府若未跟其他地區的部門協商好新計劃，不會貿貿然在《施政報告》上公布。

他估計，新一份《施政報告》中，主要介紹內地居住證和四方設置（發改委、廣東省政府、

澳門政府、香港政府）的內容，講述現時的設備如何提高香港人的便利。

莊太量表示，若要提高港人移居大灣區的意慾，大灣區內必須改善現時的電訊、網絡、醫療

和教育等設備。現時，港人若要在大灣區內可瀏覽香港網絡的電話卡，費用比較昂貴，而內地的

醫療系統亦不能為港人帶來信心。莊太量認為，即使港人願意到大灣區發展，孩子的教育亦是他

們卻步的原因，「可以把香港的教育制度搬進內地，使大灣區的港人學童可以修讀ＤＳＥ課程」

。

此外，港元和人民幣兌匯有限制，莊太量表示，若提供跨境支付系統，可供港人在一個平台

上隨時雙幣轉換，亦便利於港人的日常消費。

