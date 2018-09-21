【施政前瞻】莊太量：金融科技未必在所有城市適用，貿易戰非重點

《經濟通通訊社２１日專訊》在上一份《施政報告》中，未算明確提及金融科技的發展，特

別在區塊鏈和虛擬貨幣上更沒有明確發展方向，中大經濟學系副教授兼劉佐德全球經濟及金融研

究所常務所長莊太量向《經濟通通訊社》表示，區塊鏈和虛擬貨幣未必在所有城市中都適合應用

，認為銀行現時作為問責機構，沒有發展區塊鏈的需要，更指即使能追蹤罪犯的位置，但若罪犯

逃離香港，執法上亦造成障礙。他又指，虛擬貨幣是沒有價值的東西，波動太大，不能達到穩定

價值和交易的作用。



＊香港需改變高科技策略＊



他表示，反而即將推出的快速支付系統帶來便利，但在電子錢包方面，「八達通」實在又快

又方便，不易被取代。若香港要把高科技成為產業，而非只是應用高科技的地方，政府應把科學

園租給一間大公司，如內地把深圳一塊如油尖旺區般大小的土地給予華為，集中發展高科技，而

非像現時科學園的運作。

至於如何尋得大公司來港，他直言要視乎特首的功力。莊太量指，吸引了大龍頭來港，自然

可以吸引人才和技術進入香港，但政府有機會怕重蹈迪士尼的覆轍，要考慮會否給太多香港人的

利益予這些公司。



＊貿易戰未必是施政報告重點＊



而環球經濟方面，貿易戰備受關注，但莊太量指，《施政報告》有機會提及多開發東盟市場

，但不會大肆提出，因貿易戰太多不確定性，而且對香港影響不大，影響主要來自人民幣貶值，

導致股市波動。

他認為，新一份的《施政報告》中，主力還是先集中解決住屋和「土地大辯論」等議題。

