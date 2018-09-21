《經濟通通訊社２１日專訊》港元走弱突轉強，反映可能有資金流入，港元兌美元升幅擴大
至０﹒４２％，升幅為２００３年９月以來最大，曾報７﹒８０９５，現報７﹒８０７８╱８１
０７，已遠離弱方兌換保證７﹒８５水平。
21/09/2018 13:41
【港匯轉勢】港元突走強，兌美元升幅擴大，漲幅１５年最大
《經濟通通訊社２１日專訊》港元走弱突轉強，反映可能有資金流入，港元兌美元升幅擴大
至０﹒４２％，升幅為２００３年９月以來最大，曾報７﹒８０９５，現報７﹒８０７８╱８１
０７，已遠離弱方兌換保證７﹒８５水平。
|香港政情21/09/2018
【施政回顧】增侍產假快成真 自願醫保望年底推出
|香港政情21/09/2018
【施政前瞻】莊太量：金融科技未必在所有城市適用 貿易戰非重點
|香港政情21/09/2018
【施政前瞻】莊太量：內地住屋平抵銷高鐵費 料報告在大灣區著墨
|FOCUS21/09/2018
【FOCUS】高鐵周日GO 「樞紐＋匯聚」效應冀生財
|國際動態21/09/2018
安倍續掌自民黨 推動自衞隊納憲
|生財有道20/09/2018
【港銀熱炒】曾永堅：本地銀行憧憬淨息差擴 匯控渣打估值仍吸引
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰