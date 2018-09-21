【港匯轉勢】港元突走強，兌美元升幅擴大，漲幅１５年最大

《經濟通通訊社２１日專訊》港元走弱突轉強，反映可能有資金流入，港元兌美元升幅擴大

至０﹒４２％，升幅為２００３年９月以來最大，曾報７﹒８０９５，現報７﹒８０７８╱８１

０７，已遠離弱方兌換保證７﹒８５水平。

