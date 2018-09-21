【本港樓市】調查：逾５０％受訪者看淡後市，入市意欲創新低

《經濟通通訊社２１日專訊》自政府６月底推出新房策後，新盤銷售全面提速，香港置業早

已預期今年下半年二手樓價升勢會較上半年遜色，適逢中美爆發貿易戰，人民幣急速貶值，加上

預期美國聯邦儲備局本月底進一步加息，本港銀行很大機會跟加，甚至調整最優惠利率（Ｐ），

令第三季本港充斥利淡因素，拖累樓市表現。

香港置業於美國９月份議息前進行的調查發現，超過一半受訪者睇淡今年樓市走勢，只有

３３％考慮於未來１２個月置業，比例創同類調查新低。



＊逾５０％受訪者看淡後市＊



第三季「置業意向調查」結果顯示，當中逾５０％受訪者睇淡後市，當中最多人（即

２２﹒２％）認為未來１２個月香港樓價走勢下跌５％以內，有１９﹒３％認為下跌５至１０％

，認為下跌１０％以上的佔１２﹒１％，至於看好後市的佔２４﹒５％，其餘２１﹒９％料未來

１２個月樓價走勢平穩。

調查亦顯示，只有３３％受訪者計劃未來１２個月入市，比例不但較上季下跌３﹒１個百分

點，更創同類調查有紀錄以來的１０季新低。由此可見，在市場前景不明朗下，市民的觀望情緒

升溫。



＊兩成多人冀政府放寬按揭成數助上車＊



樓價高企，加上外圍市況波動，不少市民對入市持觀望態度，與此同時，種種措施的限制，

亦令市民感置業困難。調查顯示，達２３﹒２％人希望政府放寬按揭成數助上車，按季升３﹒７

個百分點，其次取消為壓力測試，佔１９﹒３％。姚偉南稱，二手市場最近較為淡靜，有個別業

主願意擴闊議價空間，造就上車機遇，惟不少政策已不合事宜，呼籲政府審視按揭成效，協助有

需要市民置業。若樓價跌勢加劇及加息周期重臨，政府宜適時檢訂房策，回應市民上車訴求。

（ｃｙ）

