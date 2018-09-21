《經濟通通訊社２１日專訊》德泰（００５５９）宣布，預期於今年６月底止年度虧損淨額
較上年度增加，主因商譽及無形資產錄得減值虧損；一般及行政開支增加。公司將於９月底前公
布業績。（ｈｍ）
21/09/2018 08:13
【企業盈警】德泰（５５９）料年度虧損增，因商譽及資產減值虧損
《經濟通通訊社２１日專訊》德泰（００５５９）宣布，預期於今年６月底止年度虧損淨額
較上年度增加，主因商譽及無形資產錄得減值虧損；一般及行政開支增加。公司將於９月底前公
布業績。（ｈｍ）
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