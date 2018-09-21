【企業盈警】華建（００４７９）料年度虧損擴大至不少於１億元

《經濟通通訊社２１日專訊》華建（００４７９）宣布，預期截至今年６月底止年度虧損，

較上年度顯著擴大至不少於１億元，主因總收入下跌令毛利減少，及錄得之按公平值計入損益之

投資之公平值虧損淨額重大，相比上年度在此方面之虧損淨額為５７５﹒６萬元。公司將於下周

五（２８日）公布業績。（ｈｍ）

