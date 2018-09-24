《經濟通通訊社２４日專訊》市場消息指，美的置業已通過在港上市聆訊，預計本周公開招
股，１０月中上市；集資４億至５億美元。法巴、中信里昂證券為聯席保薦人。（ｅｃ）
24/09/2018 09:09
【新股上市】消息指美的置業本周招股上市，集資４億至５億美元
《經濟通通訊社２４日專訊》市場消息指，美的置業已通過在港上市聆訊，預計本周公開招
股，１０月中上市；集資４億至５億美元。法巴、中信里昂證券為聯席保薦人。（ｅｃ）
|國際動態24/09/2018
文翠珊幕僚 傳密謀11月提前大選
|香港政情21/09/2018
【施政前瞻】勞工社福一環料多具體措施 外勞及中醫藥政策有懸疑
|香港政情21/09/2018
【施政回顧】增侍產假快成真 自願醫保望年底推出
|中國故事21/09/2018
【央媽穩人仔】人行幕後跳台前 祭離岸央票隨時對捍人幣空頭
|生財有道21/09/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】潤電再生能源業務表現出色 高息率成投資避險首選
|香港政情21/09/2018
【施政前瞻】莊太量：金融科技未必在所有城市適用 貿易戰非重點
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
社創SoIN
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰