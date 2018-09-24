【香港政情】政府在憲報刊登號外，禁止香港民族黨在港運作

《經濟通通訊社２４日專訊》香港政府在憲報刊登號外公告，保安局局長李家超引用《社團

條例》第１５１章作出相關命令，禁止香港民族黨在香港運作，命令一經憲刊，即行生效。

香港民族黨召集人陳浩天回應說，暫時不作回應。

根據條例，任何屬非法社團的幹事、成員、或參加集會等，即屬犯罪，刑罰包括罰款及監禁

。若社團的幹事或成員因保安局局長所作的命令而感到受屈，可在命令生效後３０日內，向行政

長官會同行政會議提出上訴，行政長官會同行政會議可確認、更改或撤銷該項命令。（ｅｃ）（

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