《經濟通通訊社２４日專訊》市場消息人士指出，山東黃金（０１７８７）以每股１４﹒７
元定價，為招股價範圍１４﹒７至１８﹒３８元之下限，以發行３﹒２７７億股計算，集資
４８﹒１７億元。
山東黃金將於本周五（２８日）在主板掛牌。上市聯合保薦人為建銀國際、中信建投國際及
工銀國際。集資將用作償還銀團貸款、營運資金及一般企業用途。（ｅｃ）
24/09/2018 11:31
【ＩＰＯ反應】山東黃金下限１４﹒７元定價，集資４８﹒２億元
《經濟通通訊社２４日專訊》市場消息人士指出，山東黃金（０１７８７）以每股１４﹒７
元定價，為招股價範圍１４﹒７至１８﹒３８元之下限，以發行３﹒２７７億股計算，集資
４８﹒１７億元。
山東黃金將於本周五（２８日）在主板掛牌。上市聯合保薦人為建銀國際、中信建投國際及
工銀國際。集資將用作償還銀團貸款、營運資金及一般企業用途。（ｅｃ）
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