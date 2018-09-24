【ＩＰＯ反應】山東黃金下限１４﹒７元定價，集資４８﹒２億元

《經濟通通訊社２４日專訊》市場消息人士指出，山東黃金（０１７８７）以每股１４﹒７

元定價，為招股價範圍１４﹒７至１８﹒３８元之下限，以發行３﹒２７７億股計算，集資

４８﹒１７億元。

山東黃金將於本周五（２８日）在主板掛牌。上市聯合保薦人為建銀國際、中信建投國際及

工銀國際。集資將用作償還銀團貸款、營運資金及一般企業用途。（ｅｃ）

