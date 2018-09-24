【ＩＰＯ反應】海底撈超購４﹒５６倍，上限定價一手中籤率６０％

《經濟通通訊社２４日專訊》內地連鎖火鍋店海底撈（０６８６２）公布招股結果，每股定

價１７﹒８元，為原招股價每股１４﹒８至１７﹒８元的上限。認購一手（１０００股）中籤率

為６０﹒０１％；抽兩手才隱中一手。股份將於本周三（２６日）掛牌。

公開發售部分獲１３０８１份有效申請，認購合共２﹒１２６億股，相當於香港公開發售超

購約４﹒５６倍，無啟動回撥機制。國際發售初步提呈的發售股份獲大幅超額認購。

是次集資淨額約７２﹒６９億元，其中約６０％將用於擴充計劃，約２０％用於開發及實

施新技術，約１５％用作還債，約５％用作營運資金及作一般企業用途。

根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已確定。

高瓴基金及Ｇｒｅｅｎｗｏｏｄｓ各認購３９６８﹒３萬股、ＭＳＡＬ及ＭＳＩＭ Ｉｎｃ合計

認購３５２７﹒４萬股，Ｓｎｏｗ Ｌａｋｅ Ｆｕｎｄｓ認購３５２７﹒４萬股、ＷＦ

Ａｓｉａｎ Ｓｍａｌｌｅｒ Ｃｏｍｐａｎｉｅｓ Ｆｕｎｄ Ｌｉｍｉｔｅｄ亦認購

１５４３﹒２萬股，總數約１﹒６５億股，佔全球發售初步可供認購的發售股份約３８﹒９５％

（假設並無行使超額配股權）；及全球發售完成後已發行股本總額約３﹒１２％。（ｓｃ）

