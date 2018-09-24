  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

24/09/2018 08:42

【ＩＰＯ反應】海底撈超購４﹒５６倍，上限定價一手中籤率６０％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》內地連鎖火鍋店海底撈（０６８６２）公布招股結果，每股定
價１７﹒８元，為原招股價每股１４﹒８至１７﹒８元的上限。認購一手（１０００股）中籤率
為６０﹒０１％；抽兩手才隱中一手。股份將於本周三（２６日）掛牌。
　　公開發售部分獲１３０８１份有效申請，認購合共２﹒１２６億股，相當於香港公開發售超
購約４﹒５６倍，無啟動回撥機制。國際發售初步提呈的發售股份獲大幅超額認購。
　　　是次集資淨額約７２﹒６９億元，其中約６０％將用於擴充計劃，約２０％用於開發及實
施新技術，約１５％用作還債，約５％用作營運資金及作一般企業用途。
　　根據與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已確定。
高瓴基金及Ｇｒｅｅｎｗｏｏｄｓ各認購３９６８﹒３萬股、ＭＳＡＬ及ＭＳＩＭ　Ｉｎｃ合計
認購３５２７﹒４萬股，Ｓｎｏｗ　Ｌａｋｅ　Ｆｕｎｄｓ認購３５２７﹒４萬股、ＷＦ
　Ａｓｉａｎ　Ｓｍａｌｌｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｉｅｓ　Ｆｕｎｄ　Ｌｉｍｉｔｅｄ亦認購
１５４３﹒２萬股，總數約１﹒６５億股，佔全球發售初步可供認購的發售股份約３８﹒９５％
（假設並無行使超額配股權）；及全球發售完成後已發行股本總額約３﹒１２％。（ｓｃ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態24/09/2018
文翠珊幕僚 傳密謀11月提前大選
香港政情21/09/2018
【施政前瞻】勞工社福一環料多具體措施 外勞及中醫藥政策有懸疑
香港政情21/09/2018
【施政回顧】增侍產假快成真 自願醫保望年底推出
中國故事21/09/2018
【央媽穩人仔】人行幕後跳台前 祭離岸央票隨時對捍人幣空頭
生財有道21/09/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】潤電再生能源業務表現出色 高息率成投資避險首選
香港政情21/09/2018
【施政前瞻】莊太量：金融科技未必在所有城市適用 貿易戰非重點
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】李錦記130周年「李錦記電車鐵罐禮盒」

【得獎名單】【etnet x i-access】第三屆聯大投資比賽 即答即賞200份獎品

【etnet x 雅虎香港】美國三藩市TechCrunch Disrupt即睇即答贏獎賞

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
社創SoIN