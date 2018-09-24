《經濟通通訊社２４日專訊》信源企業集團（０１７４８）周三（２６日）於主板掛牌，今
日在輝立暗盤交易場開市報１﹒５元平招股價。
不過，該股於耀才暗盤交易中心現報１﹒７元，高招股價１３﹒３％，每手２０００股，不
計手續費賺４００元。（ｄａ）
24/09/2018 16:20
【新股上市】信源（０１７４８）暗盤開報１﹒５元，平招股價
《經濟通通訊社２４日專訊》信源企業集團（０１７４８）周三（２６日）於主板掛牌，今
日在輝立暗盤交易場開市報１﹒５元平招股價。
不過，該股於耀才暗盤交易中心現報１﹒７元，高招股價１３﹒３％，每手２０００股，不
計手續費賺４００元。（ｄａ）
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