【新股上市】海底撈（０６８６２）暗盤開報１８元，高招股價１％

《經濟通通訊社２４日專訊》海底撈（０６８６２）周三（２６日）於主板掛牌，今日在輝

立暗盤交易場開市價１８元，較招股價１７﹒８元高出１﹒１％。每手１０００股，不計手續費

賺２００元。

不過，該股於耀才暗盤交易中心，現報１９﹒４元，高招股價９％，不計手續費，每手賺約

１６００元。（ｄａ）

