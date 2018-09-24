《經濟通通訊社２４日專訊》美國白宮經濟顧問委員會主席哈塞特（Ｋｅｖｉｎ
Ｈａｓｓｅｔｔ）稱，在沒有加拿大參與的情況下，美國正非常接近被逼推進與墨西哥的貿易協
議。
哈塞特稱，目前距１０月１日美國公布最新北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）文本的截止日
期只剩一周多時間，而美國和加拿大尚未就條款達成協議。
華府８月底與墨西哥達成雙邊貿易協議，並威脅稱如果有必要的話，將把加拿大剔除在外。
加拿大外長方慧蘭發言人重申，加拿大不會受截止日期所限制，寧願無協議也不要壞協議。（ｍ
ｎ）
24/09/2018 08:43
【北美協定】白宮顧問稱美墨接近達成雙邊協議，與加國協商無進展
《經濟通通訊社２４日專訊》美國白宮經濟顧問委員會主席哈塞特（Ｋｅｖｉｎ
Ｈａｓｓｅｔｔ）稱，在沒有加拿大參與的情況下，美國正非常接近被逼推進與墨西哥的貿易協
議。
哈塞特稱，目前距１０月１日美國公布最新北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）文本的截止日
期只剩一周多時間，而美國和加拿大尚未就條款達成協議。
華府８月底與墨西哥達成雙邊貿易協議，並威脅稱如果有必要的話，將把加拿大剔除在外。
加拿大外長方慧蘭發言人重申，加拿大不會受截止日期所限制，寧願無協議也不要壞協議。（ｍ
ｎ）
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