【北美協定】白宮顧問稱美墨接近達成雙邊協議，與加國協商無進展

《經濟通通訊社２４日專訊》美國白宮經濟顧問委員會主席哈塞特（Ｋｅｖｉｎ

Ｈａｓｓｅｔｔ）稱，在沒有加拿大參與的情況下，美國正非常接近被逼推進與墨西哥的貿易協

議。

哈塞特稱，目前距１０月１日美國公布最新北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）文本的截止日

期只剩一周多時間，而美國和加拿大尚未就條款達成協議。

華府８月底與墨西哥達成雙邊貿易協議，並威脅稱如果有必要的話，將把加拿大剔除在外。

加拿大外長方慧蘭發言人重申，加拿大不會受截止日期所限制，寧願無協議也不要壞協議。（ｍ

ｎ）

