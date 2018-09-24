《經濟通通訊社２４日專訊》油組（ＯＰＥＣ）最大產油國沙特阿拉伯以及全球最大的非油
組產油國俄羅斯排除立即增加原油產量的可能性，拒絕美國總統特朗普要求採取行動以壓制油價
的呼籲。
布蘭特期油本月觸及８０美元，因為美國對油組成員國伊朗實施新的制裁，導致該國石油出
口下降。
沙特能源大臣法力赫指出，沙特具備大量產能，可以提高產量，但目前不會這樣做，明年可
能亦沒此必要，因為根據油組的預測，非油組產量顯著增加可能超過全球需求增長。（ｍｎ）
24/09/2018 08:53
【油市博奕】油組與俄羅斯不理會特朗普呼籲立即增產以壓制油價
《經濟通通訊社２４日專訊》油組（ＯＰＥＣ）最大產油國沙特阿拉伯以及全球最大的非油
組產油國俄羅斯排除立即增加原油產量的可能性，拒絕美國總統特朗普要求採取行動以壓制油價
的呼籲。
布蘭特期油本月觸及８０美元，因為美國對油組成員國伊朗實施新的制裁，導致該國石油出
口下降。
沙特能源大臣法力赫指出，沙特具備大量產能，可以提高產量，但目前不會這樣做，明年可
能亦沒此必要，因為根據油組的預測，非油組產量顯著增加可能超過全球需求增長。（ｍｎ）
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