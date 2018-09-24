《經濟通通訊社２４日專訊》據外電報道，英國反對黨工黨本周將進行投票，決定是否在首
相文翠珊的脫歐方案未能獲國會批准的情況下推動進行第二次脫歐公投。
較早時英國工黨黨魁郝爾彬表示，如果工黨投票決定推動二次脫歐公投，他將予以支持，這
加大文翠珊面臨的壓力。
不過郝爾彬強調，他更傾向於舉行大選，而非第二次公投，因擔心失去贊成脫歐的工黨成員
的支持。在黨內成員進行大約５個小時的會議後，工黨將對一項動議進行投票表決，據悉該項動
議稱，「如果不能進行大選，工黨就必須支持所有的方案，包括支持公投。」（ｍｎ）
24/09/2018 10:38
【脫歐之後】英國工黨就保留第二次脫歐公投提案進行投票
《經濟通通訊社２４日專訊》據外電報道，英國反對黨工黨本周將進行投票，決定是否在首
相文翠珊的脫歐方案未能獲國會批准的情況下推動進行第二次脫歐公投。
較早時英國工黨黨魁郝爾彬表示，如果工黨投票決定推動二次脫歐公投，他將予以支持，這
加大文翠珊面臨的壓力。
不過郝爾彬強調，他更傾向於舉行大選，而非第二次公投，因擔心失去贊成脫歐的工黨成員
的支持。在黨內成員進行大約５個小時的會議後，工黨將對一項動議進行投票表決，據悉該項動
議稱，「如果不能進行大選，工黨就必須支持所有的方案，包括支持公投。」（ｍｎ）
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