《經濟通通訊社２４日專訊》據外電報道，日本正考慮與美國達成雙邊貿易協定，將降低進
口自美國農產品的關稅，至跨太平洋夥伴關係協定（ＴＰＰ）多邊貿易協定存在情況下應有的水
平，以避免日本出口至美國的汽車被上調關稅。
日本經濟再生大臣茂木敏充及美國貿易代表萊特希澤將於９月２４日開展貿易談判，為日本
首相安倍晉三與美國總統特朗普９月２６日的會晤做好準備。
特朗普曾明確表示，日本對美國的６９０億美元貿易順差令他不滿，其中近三分之二來自汽
車出口，他希望兩國能夠達成雙向協議來解決這個問題。（ｍｎ）
24/09/2018 11:18
【貿易開戰】據報日本或與美國達成雙邊貿易協議
《經濟通通訊社２４日專訊》據外電報道，日本正考慮與美國達成雙邊貿易協定，將降低進
口自美國農產品的關稅，至跨太平洋夥伴關係協定（ＴＰＰ）多邊貿易協定存在情況下應有的水
平，以避免日本出口至美國的汽車被上調關稅。
日本經濟再生大臣茂木敏充及美國貿易代表萊特希澤將於９月２４日開展貿易談判，為日本
首相安倍晉三與美國總統特朗普９月２６日的會晤做好準備。
特朗普曾明確表示，日本對美國的６９０億美元貿易順差令他不滿，其中近三分之二來自汽
車出口，他希望兩國能夠達成雙向協議來解決這個問題。（ｍｎ）
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