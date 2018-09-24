【貿易開戰】據報日本或與美國達成雙邊貿易協議

《經濟通通訊社２４日專訊》據外電報道，日本正考慮與美國達成雙邊貿易協定，將降低進

口自美國農產品的關稅，至跨太平洋夥伴關係協定（ＴＰＰ）多邊貿易協定存在情況下應有的水

平，以避免日本出口至美國的汽車被上調關稅。

日本經濟再生大臣茂木敏充及美國貿易代表萊特希澤將於９月２４日開展貿易談判，為日本

首相安倍晉三與美國總統特朗普９月２６日的會晤做好準備。

特朗普曾明確表示，日本對美國的６９０億美元貿易順差令他不滿，其中近三分之二來自汽

車出口，他希望兩國能夠達成雙向協議來解決這個問題。（ｍｎ）

