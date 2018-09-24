《經濟通通訊社２４日專訊》英國脫歐事務大臣藍韜文稱，無協議退歐不會很輕鬆，但亦不
是世界末日，雖然已為不達成脫歐協議做好準備，但認為現階段的脫歐談判已取得進展，相信可
與歐盟達成協議。
英鎊兌美元日內反彈０﹒３％至１﹒３１０９美元，上周五下跌１﹒７％。（ｍｎ）
24/09/2018 15:41
【脫歐之後】英國脫歐事務大臣稱脫歐談判將取得進展，英鎊反彈
《經濟通通訊社２４日專訊》英國脫歐事務大臣藍韜文稱，無協議退歐不會很輕鬆，但亦不
是世界末日，雖然已為不達成脫歐協議做好準備，但認為現階段的脫歐談判已取得進展，相信可
與歐盟達成協議。
英鎊兌美元日內反彈０﹒３％至１﹒３１０９美元，上周五下跌１﹒７％。（ｍｎ）
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