【施政前瞻】曾煥平：林鄭過去樓市施政無效果，料續著墨於增供應

《經濟通通訊社記者余萃雯２４日報道》香港樓價「只升不跌」的神話在行政長官林鄭月娥

上任後更似乎變得牢不可破，港人置業機會越見渺茫，林鄭月娥多次重申，解決房屋問題是施政

「重中之重」，惟樓價一直未見跌勢，差估署樓價指數更在其任內每月皆「破頂」。

仲量聯行董事總經理曾煥平表示，若以樓市的「康復情況」去看林鄭過去所提出的樓市政策

是否奏效，現時樓價仍一直飆升，因此可見林鄭上場以來到今天的施政可謂「完全無效果」。

曾煥平接受《經濟通通訊社》專訪時坦言，如林鄭不跳出「公務員思維」施政，他對１０月

政府新一份施政報告所即將提出的政策亦不感樂觀。他又批評，過去歷任特首都不夠前瞻性，政

策隨著輿論轉向隨即改變施政方向，「宜家先講填海，咁我地過去十幾二十年係到做咩呢？」。



＊樓市經歷史上最長升浪，上車盤一年內升價兩成＊



樓價著實反映正面市場氣氛，香港截至７月仍正經歷史上樓市最長一次升浪。根據差估署每

月所公布的樓價指數，樓價自２０１６年３月至今年７月已連升２８個月，並錄長達２１個月的

歷史高位，累積升幅達４５％。以林鄭於去年７月上任後一年的樓市數據去看，樓價在一年內已

升１７％，實用面積４３１平方呎以下的上車盤平均售價更由約５４６萬元增至６５４萬元，升

幅達兩成。

林鄭多次欲為市場降溫，並指會「以創新思維、大刀闊斧」去解決房屋問題。除了首份施政

報告中提「港人首置上車盤」，增加「白居二」及「綠置居」等外，更在今年６月再次出「娥六

招」，推出「空置稅」以及修訂資助出售房屋的定價政策等。



＊曾煥平：樓市放緩與林鄭無關，樓市下跌更沒人買樓＊



「要評價（政府樓市政策）既話實在係無效果既」，曾煥平認為，此等措施未阻樓市升勢。

縱然近日樓價升勢暫緩，曾煥平相信與林鄭月娥所提出的措施都沒有關係，「阻礙樓市升勢的實

際為美國總統特朗普及中國國家主席習近平（貿易戰及人民幣貶值因素）」。他又相信，即將對

出的施政報告仍會以增加土地供應措施為主。



惟談到即將本月底結束的「土地大辯論」公眾諮詢，曾煥平稱對林鄭公開表態支持以填海增

加土地供應感到費解，「未有諮詢結果前就話要填海」，「你又要委任佢（黃遠輝），你又要唔

聽佢講，你搞咩呀？咁令我更ｃｏｎｆｕｓｉｎｇ（疑惑）」。



曾煥平相信，若政府相信當「辣招」令樓價下跌時能夠協助市民買樓「上車」，此想法是非

常「離地」，「歷史教訓左我地好多次啦，每次樓市跌，通街都係樓既，無人買樓」，他續稱，

「樓市跌緊，你買得起你都唔會去買，你會覺得點解唔等多陣，係樓市升緊既時候你先覺得要去

買樓」。

他又認為，樓市大跌對已買樓或未買樓的人士都沒有好處，正常的領導者都不應令樓市大

跌，並指「如果（政府）唔諗下撤招既話幾乎係想佢（樓市）死」。

