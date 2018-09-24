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即市新聞

24/09/2018 11:08

【施政前瞻】曾煥平：樓市面對數座冰山，是適當時機考慮減辣

　　《經濟通通訊社記者余萃雯２４日報道》香港銀行可能於短期內上調近十年未有調整過的最
優惠利率（Ｐ）可謂已毫無懸念，面對貿易戰所致的經濟不明朗因素，港股已經率先於年內「由
牛轉熊」，加上人民幣貶值隱憂，「外憂」加上「內患」，行政長官林鄭月娥於６月推出「娥六
招」後，本港住宅成交量明顯回落，樓市似乎出現轉勢訊號。
　　仲量聯行董事總經理曾煥平表示，本港樓市及經濟現時均面對數座「冰山」，現時「絕對是
」時候審視是否有需要於新一份施政報告宣布「減辣」，「你唔會等撞山嗰日先去檢視架嘛」。
　　曾煥平接受《經濟通通訊社》專訪時提到，政府現時所推行的「辣招」除了沒有實際壓抑樓
市升勢外，更「將樓市二手市場整死咗」。他解釋指，只有發展商才有能力「你出一招我拆一招
」，發展商以提供優惠去破解「辣招」，同時導致買家只能「發展商開咩價你都要買，因為佢買
唔到二手呀嘛」。
　　事實上，在政府於２００９年起推行樓市「辣招」後，一手樓佔總住宅成交宗數比例從２０
０８年未有「辣招」時的約１０％，增至２０１７年的佔比約３０％，二手樓成交宗數亦大幅減
少，由２００８年的８﹒８萬宗降約一半至去年４﹒５萬宗。曾煥平相信，唯有「減辣」才能釋
放二手樓市的供應。
　
＊曾煥平：改變樓市政策如駕駛郵輪，非「一扭軚即刻郁到」＊
　
　　曾煥平形容，制定香港經濟及樓市政策猶如駕駛郵輪，林鄭有如船長，並非「一扭軚即刻郁
到」，每次做任何事都需要很長時間才看到效果。他續指，現時市場的不明朗因素如郵輪前的「
冰山」，「冰山」已經在船長視線範圍，因此現時應是時候「扭軚」檢視樓市政策，否則「當真
正香港出面重大問題時，到時先檢視辣招已經係太遲」。
　
　　香港向來奉行的自由市場經濟模式，惟在房屋政策上卻不然，曾煥平認為，「政府干預左（
市場）咁多年，樓價都繼續升」，反而應讓市場自行調節，「政府既責任係提供多啲土地，去幫
助資產收入有限制的人去租樓，私人市場係唔應該干預」。
　
＊籲放寬首期助年輕人上車輛
　
　　曾煥平亦建議，政府現時應放寬金管局旗下按揭保險計劃的保險成數，令年輕人能以較低首
期「上車」。「宜家年輕人買唔到樓除左因為樓價高，亦係因為佢借唔到錢」，他續指，「政府
若一方面話我想幫你買樓，一方面透過金管局叫人（銀行）唔好借比佢，係好矛盾」。
　　對於放寬政策或加劇樓價升勢，曾煥平回應指，「政府怕在風高浪急下再火上加油推高樓價
，但我可以答你，呢個擔心係多餘，佢唔放鬆個樓價有冇跌到呀？無喎，都係繼續升喎，即係好
明顯唔Ｗｏｒｋ啦呢樣野」。

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