【土地大辯論】專責小組初步就５大選項提意見，爭年底交詳細報告

《經濟通通訊社２４日專訊》土地供應專責小組在行政長官公布施政報告前提交初步觀察，

以便政府１０月公布的施報告能作出回應。報告指出，社會普遍同意增闢各類型土地的工刻不容

緩，需要未雨綢繆避免土地短缺的困局再次出現，市民亦大多認同單一選項未能徹底解決，必需

要多管齊下，社會對短中期內增加房屋用地供應的訴求尤其強烈。

報告就市民在公眾參與活動期間所討論較多的選項公布初步觀察。包括棕地發展、利用私人

的新界農地儲備、利用私人遊樂場地契約用地作其他用途、維港以外填海、發展交野公園邊陲地

帶。

當中提到，棕地發展獲市民及不同界別的支持，相信棕地發展規模和推展速度有空間加大加

快。而在利用私人的新界農地儲備方面，如何釋放私人的新界農地儲備存在分歧，建議政府提出

公平、公開和透明的機制。

另外，小組表示利用私人遊樂場地契約用地作其他用途的意見兩極化，得悉政府將連同民政

事務局就相關政策進行全面檢討後再作通盤考慮。

對於維港以外填海建議，報告舉出正反兩方面的意見，並提到有意見認為政府應盡快開展前

期工作，以提供客觀數據，避免往後討論流於空泛。

報告又指，得悉政府就發展交野公園邊陲地帶委託房協作研究，以提供客觀分析，供社會進

一步就此討論。

談及下一步工作，專責小組將根據進行了４個多月的公眾參與活動收集的意見，就多個討論

作出分析，爭取按原定計劃於今年年底向政府提交詳細建議報告。（ｋｙ）

