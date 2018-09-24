【新股上市】海底撈（０６８６２）暗盤升幅擴至逾７％

《經濟通通訊社２４日專訊》海底撈（０６８６２）周三（２６日）於主板掛牌，今日在輝

立暗盤交易場開市價１８元，較招股價１７﹒８元高出１﹒１％。其後升幅擴大，最新報

１９﹒１４元，高招股價７﹒５％。每手１０００股，不計手續費賺１３４０元。

該股於耀才暗盤交易中心，現報１９﹒２元，高招股價７﹒９％，不計手續費每手賺

１４００元。（ｃｈ）

