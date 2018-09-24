《環富通基金頻道２４日專訊》安聯固定收入環球主管Ｆｒａｎｃｋ Ｄｉｘｍｉｅｒ表示
，美國聯儲局逐漸退出寬鬆政策，因美國最近的就業數據強勁，且薪支增長健康和失業率低企。
美國８月通脹率升上２﹒７％，但仍未足以影響聯儲局的緊縮計劃。
該行預期聯儲局於本周的決策會議上，將加息０﹒２５％，同時亦會於年底前後期間再加多
一次息。
隨著聯邦基金利率已接近中性水平，聯儲局將會監察美國經濟的風險，如貿易戰、英國脫歐
、意大利政局和新興市場危機蔓延情況。（ｈｏ）
24/09/2018 16:10
【議息前瞻】安聯料聯儲局本周加息，至年底前後期間再加多一次
《環富通基金頻道２４日專訊》安聯固定收入環球主管Ｆｒａｎｃｋ Ｄｉｘｍｉｅｒ表示
，美國聯儲局逐漸退出寬鬆政策，因美國最近的就業數據強勁，且薪支增長健康和失業率低企。
美國８月通脹率升上２﹒７％，但仍未足以影響聯儲局的緊縮計劃。
該行預期聯儲局於本周的決策會議上，將加息０﹒２５％，同時亦會於年底前後期間再加多
一次息。
隨著聯邦基金利率已接近中性水平，聯儲局將會監察美國經濟的風險，如貿易戰、英國脫歐
、意大利政局和新興市場危機蔓延情況。（ｈｏ）
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