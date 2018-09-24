【高鐵開通】採訪手記：摸黑上路的一天，鐵路迷也輸給傳媒

《經濟通通訊社記者黃佩珊２４日報道》廣深港高鐵香港段昨日正式通車，到底是全城關注

，還是傳媒關注？記者為了直擊高鐵的首日營運儀式，應港鐵安排於凌晨４時摸黑到柯士甸站集

合，有趣的是港鐵（０００６６）還很「誠實」地表示，由於港鐵尚未開始提供列車服務，敬請

自行安排其他交通工具前往集合地點。結果發現，如同當日高鐵車票開售般，放眼望去手持車票

準備登上首班高鐵的，有一半是傳媒。



＊逾百傳媒摸黑上路；內地人興奮來港搭高鐵＊



每逢新鐵路開通，例牌都有很多鐵路迷通宵排隊，希望能成為首個上車的幸運兒，就像有些

人會認為新年一定要搶頭炷香一樣。不過周日記者於凌晨４時所見，對比逾百早已整裝的行家，

在高鐵門外通宵等候正式開門的只有三名鐵路迷，當中甚至只有一人購入了首日頭班車的車票。

而內地人的熱衷程度或許也比香港人高，有不少內地遊客特意於開通前來到香港，為的就是

坐這班廣深港高鐵香港段的頭班車。



＊齊齊來找「真．乘客」＊



截至開通前一日，港鐵指高鐵預售共售出２３萬張車票，當中只有開通首日的頭班車全數售

罄。正如上面提到，早前高鐵車票開始發售時，排隊購買車票的人士當中，有相當多的部分屬傳

媒。而依記者所見，在首日營運儀式完結後，第一批頭班車的乘客隨即檢票，當中確實不乏全身

背著相機、腳架的攝影師，及熟口熟面的行家。

如斯情況之下，「真．乘客」儼然成了稀有動物，稍一動作都會惹來鎂光燈不斷，那位因行

李過大的而被拒登車的男士自然就更加怒氣沖沖了。



＊「採訪空間十足」，精明港人未出動＊



除了大家最愛的頭班車，全日唯一一架直達廣州南站的列車亦得到不少傳媒的青睞，記者在

乘車全程看到不少熟悉的面孔走來走去，還差點成為採訪對象。至於整個車廂未見坐滿，甚至有

一整卡車廂有九成座位是空椅，在此內地管轄區內可謂「採訪空間十足」。

不過，正如港鐵主席馬時亨所指，高鐵開通初期有很多地方需要大家多多包涵，或者不少精

明的香港人都會留待高鐵運作稍為暢順後，再一嘗箇中滋味。

