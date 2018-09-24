【香港政情】李家超：香港有言論結社自由，惟民族黨綱領違基本法

《經濟通通訊社２４日專訊》香港政府刊憲登禁止香港民族黨在香港運作，即日生效。保安

局局長李家超強調，香港市民有結社及言論自由，但非沒有限制，現時民族黨的綱領明顯違反基

本法，會危害社會及國家安全。

他舉例指，民族黨曾明言要廢除未經港人授權的基本法、又主張香港憲法必須由香港民族制

定，建立支持香港獨立勢力的經濟、文化、教育的組織及政治壓力團體，以奠定自主的勢力基礎

等，這些綱領均嚴重違反基本法。

李家超又提出了部份取締民族黨的理據，他指該黨先成立兩年多以來，一直採取實質行動，

去實現其綱領，更設有四年計劃，逐步實踐其目的。例如該黨申請註冊成立公司，將上述綱領寫

入公司組織章程、其召集人報名參加立法會選舉為民族黨爭取資源、海外支持以及擴大宣傳平台

。

另外，民族黨透過報刊、電台及網上渠道作出宣傳，又實行針對年青人的中學政治啟蒙計劃

、擺設街站籌集資金、招募會員、出版刊物，又多次聯繫外地的組織，尋求合作與支援去實行其

目的，更向本地及外國記者演講，並去信外國政府將宣揚港獨，將主張推至國際層面。李家超認

為民族黨之目的、計劃及行為，明顯危害國家安全。

而民族黨更曾經多次公開表示會以一切有效的方法，包括使用武力以致武裝革命，滲透社會

各界等等，去爭取香港獨立；同時又多次宣揚仇恨和歧視身在香港的中國內地人。李家超指，雖

然該黨現時仍未有實質的暴力行為，但他認為不可只視這些言論為政治口號，需正視其對公共安

全、公共秩序的威脅。（ｆｗ）（ｚｚ）

