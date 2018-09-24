【上海專電】埃及首批中國國際進口博覽會參展品起運

《經濟通通訊社記者林雯婕２４日上海專電》埃及首批參加中國國際進口博覽會的展品日前

已從埃及蘇伊士運河塞得港正式起運前往上海，共計１３個重１２０噸的集裝箱。展品包括埃及

國家展館的手工藝品、藝術品、棉紡織品等，以及部分參展企業的醫療設備、工業制品和服裝等

。這批展品由中遠海運集運（埃及）公司承運，航程２５日。

目前中遠海運集運（埃及）公司在埃及塞得港的市場佔有率已達２５％。首屆中國國際進口

博覽會將於１１月在上海舉行。

