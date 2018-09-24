【上海專電】東航首架波音７８７－９「落滬」

《經濟通通訊社記者林雯婕２４日上海專電》東航（００６７０）（滬：６００１１５）最

新引進的波音７８７－９飛機日前抵達上海虹橋機場，將於東航旗下的上海航空執行飛行任務，

計劃執行上海飛北京、廣州、深圳等國內航線，後續將執行上海虹橋往返台北松山、香港、東京

羽田、首爾金浦等跨境航班。東航早前採購了１５架Ｂ７８７－９飛機，這次其中交付的第一架

飛機，後續共有１０架落戶上航，５架落戶東航雲南公司。按計劃，今年底上航將引進３架

Ｂ７８７－９飛機，其餘７架將在２０２１年底前交付完畢。

