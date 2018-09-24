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24/09/2018 10:19

【貿易開戰】中美貿易戰續升級，內地８月ＬＮＧ進口量飆升５２％

　　《經濟通通訊社２４日專訊》在內地冬天採暖季及中美貿易戰進一步升級前夕，內地買家提
前購入液化天然氣（ＬＮＧ），８月ＬＮＧ進口量飆升近５２％。
　　中國海關總署公布，８月ＬＮＧ進口量按年上升５１﹒５％至４７１萬噸，首８月累計升
４７﹒８％，至３２６３萬噸。
　　中國天然氣市場是全球最大且增長最快，但中美兩國貿易緊張局勢不斷升級，令內地買家試
圖提前獲取足夠的採暖季所需天然氣。
　　另外，８月氣態天然氣進口量升２１﹒２％，至３０６萬噸，首８月累計進口２４５５萬噸
，升２０﹒７％。（ｋｌ）

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