【貿易開戰】國務院發布白皮書：美國出爾反爾令貿易摩擦不斷升級

《經濟通通訊社２４日專訊》國務院新聞辦公室發布《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場

》白皮書，指美國出爾反爾、不斷發難，導致中美經貿摩擦在短時間內持續升級，經貿關係受到

極大損害，重申中方立場堅定，兩國合作是唯一正確選擇。

據《新華社》報道，白皮書全文約３﹒６萬字，旨在澄清中美經貿關係事實，闡明中國對中

美經貿摩擦的政策立場，推動問題合理解決。除前言外，共包括六個部分，分別是中美經貿合作

互利共贏、中美經貿關係的事實、美國政府的貿易保護主義行為、美國政府的貿易霸凌主義行為

、美國政府不當做法對世界經濟發展的危害、中國的立場。

白皮書指出，中國是世界上最大的發展中國家，美國是世界上最大的發達國家。中美經貿關

係既對兩國意義重大，亦對全球經濟穩定和發展有舉足輕重的影響。兩國經濟發展階段、經濟制

度不同，存在經貿摩擦實屬正常，關鍵是如何增進互信、促進合作、管控分歧。

兩國政府長期以來本著平等、理性、相向而行的原則，先後建立中美商貿聯委會、戰略經濟

對話、戰略與經濟對話、全面經濟對話等溝通協調機制，雙方為此付出不懈努力，保障中美經貿

關係在近４０年時間內克服各種障礙，不斷向前發展，成為中美關係的壓艙石和推進器。



＊兩國關係自特朗普政府上任以來受到極大損害＊



不過，自新一屆美國政府去年上任以來，在「美國優先」的口號下，拋棄相互尊重、平等協

商等國際交往基本準則，實行單邊主義、保護主義和經濟霸權主義，對許多國家和地區特別是中

國作出一系列不實指責，利用不斷加徵關稅等手段進行經濟恫嚇，試圖採取極限施壓方法將自身

利益訴求強加於中國。

面對這種局面，中國從維護兩國共同利益和世界貿易秩序大局出發，堅持通過對話協商解決

爭議的基本原則，以最大的耐心和誠意回應美國關切，以求同存異的態度妥善處理分歧，克服各

種困難，與美國開展多輪對話磋商，提出務實解決方案，為穩定雙邊經貿關系作出了艱苦努力。

然而，美國出爾反爾、不斷發難，導致中美經貿摩擦在短時間內持續升級，使兩國政府和人

民多年努力培養起來的中美經貿關係受到極大損害，亦使多邊貿易體制和自由貿易原則遭遇嚴重

威脅。



＊合作是唯一正確選擇＊



白皮書最後指出，中美經貿關係事關兩國人民福祉，亦關乎世界和平、繁榮、穩定。對中美

兩國來說，合作是唯一正確的選擇，共贏才能通向更好的未來。中國的立場是明確、一貫、以及

堅定的。（ｋｌ）

