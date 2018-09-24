【貿易開戰】國務院白皮書闡述中方對於中美經貿摩擦的八大立場

《經濟通通訊社２４日專訊》國務院新聞辦公室發表《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場

》白皮書，一共闡述中國關於中美經貿摩擦的八大立場。

一、中國堅定維護國家尊嚴和核心利益。對於貿易戰，中國不願打、不怕打、必要時不得不

打。中國談判的大門一直敞開，但談判必須以相互尊重、相互平等和言而有信、言行一致為前提

，不能在關稅大棒的威脅下進行，不能以犧牲中國發展權為代價。

二、中國堅定推進中美經貿關係健康發展。中國願同美國相向而行，本著相互尊重、合作共

贏的精神，聚焦經貿合作，管控經貿分歧；願意在平等、互利前提下，與美國重啟雙邊投資協定

談判，適時啟動雙邊自貿協定談判。

三、中國堅定維護並推動改革完善多邊貿易體制。中國堅定遵守和維護世界貿易組織規則，

支持開放、透明、包容、非歧視的多邊貿易體制；支持對世界貿易組織進行必要改革，堅決反對

單邊主義和保護主義；加強二十國集團、亞太經合組織等多邊框架內合作，推動經濟全球化朝著

更加開放、包容、普惠、平衡、共贏的方向發展。

四、中國堅定保護產權和知識產權。中國將不斷完善知識產權保護相關法律法規，提高知識

產權審查質量和審查效率；依法嚴格保護外商企業合法知識產權，對於各種形式的侵權事件和案

件將認真查處、嚴肅處理；願意與世界各國加強知識產權保護合作，亦希望外國政府加強對中國

知識產權的保護。

五、中國堅定保護外商在華合法權益。中國對在中國境內註冊的企業，一視同仁、平等對待

；始終堅持保護外國投資者及其在華投資企業的合法權益，對侵犯外商合法權益的行為將堅決依

法懲處。

六、中國堅定深化改革擴大開放。中國改革的方向不會逆轉，只會不斷深化。中國開放的大

門不會關閉，只會越開越大。中國堅持發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用

，鼓勵競爭、反對壟斷。中國將切實辦好自己的事情，發展更高層次的開放型經濟，與世界上一

切追求進步的國家共同發展、共享繁榮。

七、中國堅定促進與其他發達國家和廣大發展中國家的互利共贏合作。中國將與歐盟一道加

快推進中歐投資協定談判，加快中日韓自貿區談判進程，深入推進「一帶一路」國際合作，堅持

共商共建共享原則，增添共同發展新動力。

八、中國堅定推動構建人類命運共同體。中國將繼續發揮負責任大國作用，與其他國家一道

，共同建設持久和平、普遍安全、共同繁榮、開放包容、清潔美麗的世界。（ｋｌ）

