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24/09/2018 13:58

【貿易開戰】國務院白皮書：中美經貿合作是雙贏而非零和博弈

　　《經濟通通訊社２４日專訊》國務院新聞辦公室發表《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場
》白皮書，指出中美經貿合作是一種雙贏關係，絕非零和博弈，美國企業和國民從中獲得實在的
好處，美國一部分人所宣稱的「美國吃虧論」站不住腳。
　　白皮書指出，自中美建交以來，雙邊經貿關係不斷發展，貿易和投資等合作取得豐碩成果，
實現優勢互補、互利共贏。雙方均從經貿合作中明顯獲益，證明中美經貿關係合則兩利，斗則兩
傷，是一種雙贏關係，絕非零和博弈。

＊中美互為重要貿易夥伴，互補性強＊

　　雙方互為重要的貨物貿易夥伴，雙邊貨物貿易快速增長。根據中國有關部門統計數據，去年
中美雙邊貨物貿易額達５８３７億美元，是１９７９年建交時的２３３倍，是２００１年中國加
入世界貿易組織時的７倍多。目前，美國是中國第一大貨物出口市場和第六大進口來源地，中國
是美國增長最快的出口市場和第一大進口來源地。
　　而且，中美雙邊貿易互補性強。美國居於全球價值鏈的中高端，對華出口多為資本品和中間
品，中國居於中低端，對美出口多為消費品和最終產品，兩國發揮各自比較優勢，雙邊貿易呈互
補關係。中國對美出口的「高技術產品」，大多只是在華完成勞動密集型加工環節，包含大量關
鍵零部件和中間產品的進口與國際轉移價值。
　　根據白皮書，中美雙邊服務貿易快速增長。據美國方面統計，２００７　２０１７年，中美
服務貿易額由２４９﹒４億美元擴大到７５０﹒５億美元，增長了２倍。２０１７年，據中國商
務部統計，美國是中國第二大服務貿易夥伴；據美國商務部統計，中國是美國第三大服務出口市
場。美國是中國服務貿易最大逆差來源地，而且中國對美旅行服務貿易逆差不斷擴大，中國對美
國支付知識產權使用費也在持續增加。

＊中美互為重要投資夥伴＊

　　另外，中美互為重要的投資夥伴，中美雙方均從經貿合作中明顯獲益。據中國商務部統計，
截至去年，美國累計在華設立外商投資企業約６﹒８萬間，實際投資超過８３０億美元。中國企
業對美國直接投資從２００３年的０﹒６５億美元增長至２０１６年的１６９﹒８億美元，截至
２０１７年，中國對美直接投資存量約６７０億美元。
　　中美經貿合作促進中國經濟發展和民生改善。與此同時，美國獲得了跨境投資、進入中國市
場等大量商業機會，對美國經濟增長、消費者福利、經濟結構升級都發揮了重要作用。
　　總體而言，中美經貿合作是一種雙贏關係，絕非零和博弈，美國企業和國民從中得到了實實
在在的好處，美國一部分人宣稱的「美國吃虧論」是站不住腳的。（ｋｌ）

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