【貿易開戰】國務院白皮書：中美經貿大致平衡，美方淨收益佔優

《經濟通通訊社２４日專訊》國務院新聞辦公室發表《關於中美經貿摩擦的事實與中方立場

》白皮書，認為不應只看貨物貿易差額片面評判中美經貿關係得失，綜合考慮貨物貿易、服務貿

易以及本地銷售額三項因素，中美雙方經貿往來獲益大致平衡，而且美方淨收益佔優。

白皮書指出，現任美國政府通過發布《對華３０１調查報告》等方式，對中國作出「經濟侵

略」、「不公平貿易」」「盜竊知識產權」、「國家資本主義」等一系列污名化指責，嚴重歪曲

中美經貿關係事實，無視中國改革開放的巨大成績，以及中國人民付出的心血汗水，既是對中國

政府和中國人民的不尊重，亦是對美國人民真實利益的不尊重，只會導致分歧加大、摩擦升級，

最終損害雙方根本利益。

白皮書辨析中美經貿關系六大事實，認為不應僅看貨物貿易差額片面評判中美經貿關系得失

；不應脫離世界貿易組織的互惠互利原則談論公平貿易；不應違背契約精神指責中國進行強制技

術轉讓；不應抹殺中國保護知識產權的巨大努力與成效；不應將中國政府鼓勵企業走出去歪曲為

一種推動企業通過併購獲取先進技術的政府行為；不應脫離世界貿易組織規則指責中國的補貼政

策。



＊不能因為中國企業技術進步，將自願交易歪曲為強制技術轉讓＊



白皮書指出，在經濟全球化深入發展、國際化生產普遍存在的今天，雙邊經貿關係內涵早已

超出貨物貿易。綜合考慮貨物貿易、服務貿易和本國企業在對方國家分支機構的本地銷售額三項

因素，中美雙方經貿往來獲益大致平衡，而且美方淨收益佔優。世界貿易組織所提倡的互惠互利

原則，是各國就所有產業開放市場實現總體互惠和利益平衡，是真正意義上的國際公平。

中國改革開放以來，外國企業為了拓展新興市場、節約生產支出、實現規模效益和延長技術

獲利時間，主動與中國企業建立合作夥伴關係，訂立契約合同，把產能和訂單向中國轉移，這完

全是基於商業利益的企業自願行為。不能因為中國企業的技術進步，就把原本雙方自願的交易活

動歪曲為強制技術轉讓，這既不符合歷史事實，也是對契約精神的背棄。與此同時，中國在保護

知識產權上的態度是明確而堅定的，在立法、執法和司法層面不斷強化保護，取得了明顯成效。

白皮書指出，中國政府鼓勵企業走出去開展國際經濟交流合作符合世界貿易組織的規則，中

國認真遵守世界貿易組織關於補貼政策的規則。（ｋｌ）

