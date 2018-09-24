《經濟通通訊社２４日專訊》據《上海證券報》報道，繼全球第一大指數編制公司ＭＳＣＩ
把部分Ａ股納入其新興指數後，全球第二大指數公司富時羅素，將在北京時間９月２７日凌晨正
式宣布是否將中國Ａ股納入其指數體系。納入概率極大，將為Ａ股市場帶來更多增量海外資金。
富時羅素年度討論會的核心議題之一便是決定是否將中國Ａ股從「未分級」上調至「次級新
興市場」。如果中國Ａ股此次升級成為次級新興市場，便正式被納入其ＦＴＳＥ ＧＥＩＳ指數
體系內。（ｃｔ）
24/09/2018 08:46
【Ａ股入富】富時羅素國際指數納入Ａ股料２７日凌晨敲定
《經濟通通訊社２４日專訊》據《上海證券報》報道，繼全球第一大指數編制公司ＭＳＣＩ
把部分Ａ股納入其新興指數後，全球第二大指數公司富時羅素，將在北京時間９月２７日凌晨正
式宣布是否將中國Ａ股納入其指數體系。納入概率極大，將為Ａ股市場帶來更多增量海外資金。
富時羅素年度討論會的核心議題之一便是決定是否將中國Ａ股從「未分級」上調至「次級新
興市場」。如果中國Ａ股此次升級成為次級新興市場，便正式被納入其ＦＴＳＥ ＧＥＩＳ指數
體系內。（ｃｔ）
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