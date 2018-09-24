《經濟通通訊社２４日專訊》美國國務院宣布對中國中央軍委裝備發展部及該部負責人實施
制裁。中國軍隊對此表示強烈憤慨和堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉和抗議。
國防部新聞發言人吳謙表示，中俄軍事合作是主權國家之間的正常合作，符合國際法，美方
無權干涉。美方的做法是對國際關係基本准則的公然踐踏，是霸權主義的充分體現，嚴重破壞中
美兩國兩軍關係。
中方要求美方立即糾正錯誤，撤銷所謂制裁，否則美方必須承擔由此造成的後果。（ｃｔ）
24/09/2018 09:02
【貿易開戰】中國國防部：堅決反對美方制裁，提出嚴正交涉和抗議
《經濟通通訊社２４日專訊》美國國務院宣布對中國中央軍委裝備發展部及該部負責人實施
制裁。中國軍隊對此表示強烈憤慨和堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉和抗議。
國防部新聞發言人吳謙表示，中俄軍事合作是主權國家之間的正常合作，符合國際法，美方
無權干涉。美方的做法是對國際關係基本准則的公然踐踏，是霸權主義的充分體現，嚴重破壞中
美兩國兩軍關係。
中方要求美方立即糾正錯誤，撤銷所謂制裁，否則美方必須承擔由此造成的後果。（ｃｔ）
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