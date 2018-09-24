【貿易開戰】惠譽：貿易戰成現實，降明年中國經濟增長至６﹒１％

《經濟通通訊社２４日專訊》評級機構惠譽表示，貿易戰已成為事實，因此將２０１９年中

國經濟增長預期下調０﹒２個百分點至６﹒１％，同時將２０１９年全球經濟增長預期下調

０﹒１個百分點至３﹒１％。

惠譽指，美國貿易保護主義政策已經嚴重影響全球經濟，強勁的增長前景，而美國最新宣布

對２０００億美元中國貨開徵關稅，將嚴重影響全球經濟增長。（ｃｔ）

