《經濟通通訊社２４日專訊》評級機構惠譽表示，貿易戰已成為事實，因此將２０１９年中
國經濟增長預期下調０﹒２個百分點至６﹒１％，同時將２０１９年全球經濟增長預期下調
０﹒１個百分點至３﹒１％。
惠譽指，美國貿易保護主義政策已經嚴重影響全球經濟，強勁的增長前景，而美國最新宣布
對２０００億美元中國貨開徵關稅，將嚴重影響全球經濟增長。（ｃｔ）
24/09/2018 09:12
【貿易開戰】惠譽：貿易戰成現實，降明年中國經濟增長至６﹒１％
《經濟通通訊社２４日專訊》評級機構惠譽表示，貿易戰已成為事實，因此將２０１９年中
國經濟增長預期下調０﹒２個百分點至６﹒１％，同時將２０１９年全球經濟增長預期下調
０﹒１個百分點至３﹒１％。
惠譽指，美國貿易保護主義政策已經嚴重影響全球經濟，強勁的增長前景，而美國最新宣布
對２０００億美元中國貨開徵關稅，將嚴重影響全球經濟增長。（ｃｔ）
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