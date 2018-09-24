【ＦＯＣＵＳ】珊珊再臨至暗時刻，英鎊難有運行？

【ＦＯＣＵＳ】繼７月初短短１５小時連遭兩位「脫歐」重臣劈炮，一度面臨倒閣危機後，

剛剛自歐盟峰會無功而返的英國首相文翠珊再面臨至暗時刻－－於英國外部，其不惜得罪黨友極

力Ｓｅｌｌ的「契克斯方案」遭歐盟斷然拒絕；於英國內部，由經驗豐富的「左王」科爾賓領導

的工黨，正傾向第二次脫歐公投；傳聞更指，文翠珊團隊正就秋季提前大選贏取民意「推演」。

面對內憂外困，珊珊周末於唐寧街發表演講反擊，警告歐盟「如果沒有詳細的解釋和反建議

（ｗｉｔｈｏｕｔ ａ ｄｅｔａｉｌｅｄ ｅｘｐｌａｎａｔｉｏｎ ａｎｄ

ｃｏｕｎｔｅｒｐｒｏｐｏｓａｌｓ），簡單拒絕（ｓｉｍｐｌｙ ｒｅｊｅｃｔ）對方的提議

是不可接受」，被市場視作企硬及「硬脫歐」風險續升；英鎊兌美元旋即急挫逾１﹒４％，錄去

年６月以來最大單日跌幅，英鎊３個月波動率亦升至１８個月來最高水平。



＊愛爾蘭邊境及貿易模式存顯著分歧＊



距離２０１９年３月２９日英國「脫歐」死線愈來愈近，但上周於奧地利薩爾茨堡舉行的歐

盟峰會上，英國與歐盟的談判再陷僵局，顯著分歧包括如何避免英國和愛爾蘭之間出現「硬邊境

」，以及英國與歐盟未來採用何種貿易關係模式。

歐盟領導人直指珊珊的「脫歐」方案不可行，擔任峰會主席的歐洲理事會主席圖斯克警告，

１０月１８日的布魯塞爾峰會將是克服現有重要問題的「關鍵時刻」，暗示文翠珊必須在此之前

做出讓步，脫歐最終協議方能在１１月１７日的特別峰會上簽署，而歐盟已「做好了應付英國無

序脫歐的準備。」

或許是受到反對黨工黨蠢蠢欲動的刺激，於峰會上一度承諾將拿出新方案以消除愛爾蘭顧慮

，使之相信該國與英國北愛之間不會出現「硬邊境」的珊珊周末對歐盟作出反擊，要求其提出反

建議供討論，而英國必須和將繼續為無協議退歐做準備（ｗｅ ｍｕｓｔ ａｎｄ ｗｉｌｌ

ｃｏｎｔｉｎｕｅ ｔｈｅ ｗｏｒｋ ｏｆ ｐｒｅｐａｒｉｎｇ ｏｕｒｓｅｌｖｅｓ

ｆｏｒ ｎｏ ｄｅａｌ）。



＊如無協議下脫歐，英鎊恐重演暴跌＊



法國農業信貸銀行Ｇ１０外匯研究主管Ｖａｌｅｎｔｉｎ Ｍａｒｉｎｏｖ對此指，文翠珊

似乎想說歐盟在虛張聲勢，「她不會放下自己的槍」；澳洲國民銀行高級市場策略師

Ｇａｖｉｎ Ｆｒｉｅｎｄ亦認為，「人們的解讀是英國在文翠珊領導下不會動搖立場，而這對

英鎊不夠利好，過去幾周英鎊貿易加權匯率２﹒５％的反彈走勢過頭了。」

最新消息稱，英國財政大臣夏文達已向歐盟執委會發出呼籲，幫助制訂無序「脫歐」情況下

的金融業應變計劃，坊間普遍認為，如無序脫歐最終發生，英鎊將出現與２０１６年公投時那樣

相當程度的下跌。不過高盛就指，若達成脫歐最終協議，英鎊料反彈５％。

２０１６年６月２４日，脫歐公投投票結果顯示５１﹒９％選民支持脫歐，英鎊兌美元當天

暴跌８％，錄１９７０年代初英國實施浮動匯率制度以來最大單日跌幅，幾乎是１９９２年９月

１６日大鱷索羅斯狙擊英鎊時４﹒３％跌幅的兩倍。

「硬脫歐」倘成真勢令英國付出巨大代價，拭目以待最終結果之際，畢業於名校牛津的珊珊

卻有最新金句共享：「Ｉｎ ｐｏｌｉｔｉｃｓ ｅｖｅｒｙ ｗｅｅｋ ｂｒｉｎｇｓ

ｉｔｓ ｕｐｓ ａｎｄ ｄｏｗｎｓ；ｅｖｅｒｙ ｗａｌｋ ｏｆ ｌｉｆｅ ｈａｓ

ｉｔｓ ｓｔｒｅｓｓｆｕｌ ｍｏｍｅｎｔｓ（政治每周都帶來上下浮沉，生命中的每一步亦

有它的焦慮時刻）。」（經濟通通訊社 俞瑾）

