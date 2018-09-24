【港匯轉勢】上商：市場情緒再趨不穩，本周美元好友料將受衝擊

《經濟通通訊社２４日專訊》上海商業銀行發表研究報告指，海拔越高，空氣越是稀薄。這

自然法則似乎亦適用於港匯市場。在毫無徵兆的情況下，上周五美元兌港元今日驟然突挫５００

點子，一度觸及７﹒７９３０，直至踏入倫敦時間方在７﹒８左右的水平靠穩。

分析師想方設法尋找問題所在。不少人士把矛頭指向人行，因為人行在周四突然宣布在港

發行人民幣票據。但我們對此觀點難以接受。首先，這並不是人行首次在海外市場發行人民幣票

據。再者，人行票據以人民幣結算，為何牽連港元息口同步攀升也難以理解。

季節性需要是另一普遍接受的解釋。只是，回顧６月底時，即使銀根同樣緊拙，港匯也未見

展現如此強勢。由此可見，今日震盪難從季節性因素，如中秋臨近及季末粉飾櫥窗等得到合理解

釋。



＊股市轉勢方為港元轉強了觸發點＊



該行相信，股市轉勢方為港元轉強了觸發點。恆指上周五（２１日）表現強勁，收高１﹒７

％。當然，本地銀行手握大量港元供應，但考慮下周聯儲局議息會後業界或需上調最優惠利率，

不少交易員選擇了遺憾最少化的路途，坐岸觀火。

當事件觸發惡性循環，結局不難猜度。由於大量止損盤設定於７﹒８５不遠的水平，倉位損

手逼使美元好友止損離場。止損盤源湧入市場，市場波幅隨即增大。購買期權以限制下行風險必

須及早行動，這又倒過來增添了港元買盤。

經歷了一段長時間的平靜時期後，市場情緒似已再趨不穩。不安情緒籠罩市場，在本周美元

好友料將續受衝擊。（ｃｙ）

