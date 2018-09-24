《經濟通通訊社２４日專訊》環境資源（０１１３０）宣布，預期集團６月３０日止年度虧
損，將較去年顯著擴大。主要由於生物資產於６月底之公允值減少，及一般行政開支增加所致。
預期集團將９月底公布業績。（ｈｍ）
24/09/2018 08:22
【企業盈警】環境資源（０１１３０）料年度虧損顯著擴大
《經濟通通訊社２４日專訊》環境資源（０１１３０）宣布，預期集團６月３０日止年度虧
損，將較去年顯著擴大。主要由於生物資產於６月底之公允值減少，及一般行政開支增加所致。
預期集團將９月底公布業績。（ｈｍ）
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