【企業盈警】環境資源（０１１３０）料年度虧損顯著擴大

《經濟通通訊社２４日專訊》環境資源（０１１３０）宣布，預期集團６月３０日止年度虧

損，將較去年顯著擴大。主要由於生物資產於６月底之公允值減少，及一般行政開支增加所致。

預期集團將９月底公布業績。（ｈｍ）

