《經濟通通訊社２６日專訊》市場消息指，美的置業將在港公開招股上市，預計發售１﹒８
億股，每股作價１７元至２１﹒５元，集資最多３８﹒７億元，預期在１０月４日家價，１０月
１１日掛牌。法巴、中信里昂證券為聯席保薦人。
公司是次招股引入兩名基礎投資者，包括雅戈爾集團及Ｆｏｓｈａｎ Ｙｅｓｈｅｎｇ
Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ，合共入股約１﹒７８億美元（約１４億元）。（ｅｃ）
26/09/2018 13:53
【新股上市】美的置業招股價傳不高於２１﹒５元，１０月１１日
《經濟通通訊社２６日專訊》市場消息指，美的置業將在港公開招股上市，預計發售１﹒８
億股，每股作價１７元至２１﹒５元，集資最多３８﹒７億元，預期在１０月４日家價，１０月
１１日掛牌。法巴、中信里昂證券為聯席保薦人。
公司是次招股引入兩名基礎投資者，包括雅戈爾集團及Ｆｏｓｈａｎ Ｙｅｓｈｅｎｇ
Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ，合共入股約１﹒７８億美元（約１４億元）。（ｅｃ）
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