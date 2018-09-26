【新股上市】美的置業招股價傳不高於２１﹒５元，１０月１１日

《經濟通通訊社２６日專訊》市場消息指，美的置業將在港公開招股上市，預計發售１﹒８

億股，每股作價１７元至２１﹒５元，集資最多３８﹒７億元，預期在１０月４日家價，１０月

１１日掛牌。法巴、中信里昂證券為聯席保薦人。

公司是次招股引入兩名基礎投資者，包括雅戈爾集團及Ｆｏｓｈａｎ Ｙｅｓｈｅｎｇ

Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ，合共入股約１﹒７８億美元（約１４億元）。（ｅｃ）

