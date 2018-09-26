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即市新聞

26/09/2018 10:03

【ＩＰＯ反應】華興資本下降３１﹒８元定價，公開發售認購不足

　　《經濟通通訊社２６日專訊》華興資本（０１９１１）公布招股結果，發售價以下限價定，
為３１﹒８元，原招股價每股３１﹒８至３４﹒８元。股份將於本周四（２７日）掛牌。
　　香港公開發售初步提呈的發售股份認購不足，該公司合共接獲４７７５份有效申請，認購合
共６９６﹒９８萬股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購發售股份總數
８５０﹒０８萬股的約８１﹒９９％，而合共１５３﹒１萬股未獲認購的香港發售股份，已重新
分配至國際發售，認購一手（１００股）有１７９０份申請，中籤率１００％，無「頭錘飛」。
　　國際發售初步提呈的發售股份獲適度超額認購。分配給１１７名國際發售承配人的發
售股份最終數目為７８０３﹒８２萬股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份
總數約９１﹒８０％，當中合共７６名承配人獲配發五手或以下發售股份，約佔國際發售承配人
總數的６４﹒９６％。該等承配人合共獲配發７６００股發售股份，約佔經重新分配的７８０３
﹒８２萬發售股份的０﹒０１％。
　　根據基石投資協議，華興資本與支付寶（香港）、ＬＧＴ　Ｇｒｏｕｐ　
Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ及Ｓｎｏｗ　Ｌａｋｅ　Ｆｕｎｄｓ訂立基石投資協議。將認購發售股份
總數３０８４萬股，相當於發售股份約３６﹒２７％，及全球發售後股本總額約５﹒６２％，其
中支付寶（香港）及Ｓｎｏｗ　Ｌａｋｅ　Ｆｕｎｄｓ認購發售股份１２３３萬股，相當於發售
股份約１４﹒５１％，及全球發售後股本總額約２﹒２５％，ＬＧＴ　Ｇｒｏｕｐ　
Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ認購發售股份６１６萬股，相當於發售股份約７﹒２５％，及全球發售後
股本總額約１﹒１２％。
　　是次集資淨額約２５﹒２９億元，４０％用於進一步擴展投資銀行業務；２０％用於進一步
擴展投資管理業務；２０％用於發展財富管理業務，１０％用作投資於該公司，所有業務線的科
技發展用途；１０％用作一般公司用途，包括營運資金、營運開支及資本開支。（ｓｃ）

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