【ＩＰＯ反應】華興資本下降３１﹒８元定價，公開發售認購不足

《經濟通通訊社２６日專訊》華興資本（０１９１１）公布招股結果，發售價以下限價定，

為３１﹒８元，原招股價每股３１﹒８至３４﹒８元。股份將於本周四（２７日）掛牌。

香港公開發售初步提呈的發售股份認購不足，該公司合共接獲４７７５份有效申請，認購合

共６９６﹒９８萬股香港發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購發售股份總數

８５０﹒０８萬股的約８１﹒９９％，而合共１５３﹒１萬股未獲認購的香港發售股份，已重新

分配至國際發售，認購一手（１００股）有１７９０份申請，中籤率１００％，無「頭錘飛」。

國際發售初步提呈的發售股份獲適度超額認購。分配給１１７名國際發售承配人的發

售股份最終數目為７８０３﹒８２萬股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份

總數約９１﹒８０％，當中合共７６名承配人獲配發五手或以下發售股份，約佔國際發售承配人

總數的６４﹒９６％。該等承配人合共獲配發７６００股發售股份，約佔經重新分配的７８０３

﹒８２萬發售股份的０﹒０１％。

根據基石投資協議，華興資本與支付寶（香港）、ＬＧＴ Ｇｒｏｕｐ

Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ及Ｓｎｏｗ Ｌａｋｅ Ｆｕｎｄｓ訂立基石投資協議。將認購發售股份

總數３０８４萬股，相當於發售股份約３６﹒２７％，及全球發售後股本總額約５﹒６２％，其

中支付寶（香港）及Ｓｎｏｗ Ｌａｋｅ Ｆｕｎｄｓ認購發售股份１２３３萬股，相當於發售

股份約１４﹒５１％，及全球發售後股本總額約２﹒２５％，ＬＧＴ Ｇｒｏｕｐ

Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ認購發售股份６１６萬股，相當於發售股份約７﹒２５％，及全球發售後

股本總額約１﹒１２％。

是次集資淨額約２５﹒２９億元，４０％用於進一步擴展投資銀行業務；２０％用於進一步

擴展投資管理業務；２０％用於發展財富管理業務，１０％用作投資於該公司，所有業務線的科

技發展用途；１０％用作一般公司用途，包括營運資金、營運開支及資本開支。（ｓｃ）

