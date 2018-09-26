《經濟通通訊社２６日專訊》港亞控股（０１７２３）明日（２７日）於主板掛牌，今日在
輝立暗盤交易場開市價１﹒０８元，較招股價１元高出８％。現價報１﹒２４元，每手２０００
股，不計手續費賺４８０元。
該股於耀才暗盤交易中心，現報１﹒３元，高招股價３０％，不計手續費，每手賺約６００
元。（ｔｔ）
26/09/2018 16:15
【新股上市】港亞（１７２３）暗盤開報１﹒０８元，高招股價８％
《經濟通通訊社２６日專訊》港亞控股（０１７２３）明日（２７日）於主板掛牌，今日在
輝立暗盤交易場開市價１﹒０８元，較招股價１元高出８％。現價報１﹒２４元，每手２０００
股，不計手續費賺４８０元。
該股於耀才暗盤交易中心，現報１﹒３元，高招股價３０％，不計手續費，每手賺約６００
元。（ｔｔ）
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