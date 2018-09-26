【新股上市】港亞（１７２３）暗盤開報１﹒０８元，高招股價８％

《經濟通通訊社２６日專訊》港亞控股（０１７２３）明日（２７日）於主板掛牌，今日在

輝立暗盤交易場開市價１﹒０８元，較招股價１元高出８％。現價報１﹒２４元，每手２０００

股，不計手續費賺４８０元。

該股於耀才暗盤交易中心，現報１﹒３元，高招股價３０％，不計手續費，每手賺約６００

元。（ｔｔ）

