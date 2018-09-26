【新股上市】華興資本暗盤開報３２﹒９元，高招股價逾３％

《經濟通通訊社２６日專訊》華興資本（０１９１１）明日（２７日）於主板掛牌，今日在

輝立暗盤交易場開市價３２﹒９元，較招股價３１﹒８元高出３﹒４６％。現價報３１﹒９元，

每手１００股，不計手續費賺１０元。

該股於耀才暗盤交易中心，現報３１﹒３５元，低招股價１﹒４２％，不計手續費，每手蝕

約４５元。（ｔｔ）

