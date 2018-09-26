《經濟通通訊社２６日專訊》華興資本（０１９１１）明日（２７日）於主板掛牌，今日在
輝立暗盤交易場開市價３２﹒９元，較招股價３１﹒８元高出３﹒４６％。現價報３１﹒９元，
每手１００股，不計手續費賺１０元。
該股於耀才暗盤交易中心，現報３１﹒３５元，低招股價１﹒４２％，不計手續費，每手蝕
約４５元。（ｔｔ）
26/09/2018 16:16
【新股上市】華興資本暗盤開報３２﹒９元，高招股價逾３％
《經濟通通訊社２６日專訊》華興資本（０１９１１）明日（２７日）於主板掛牌，今日在
輝立暗盤交易場開市價３２﹒９元，較招股價３１﹒８元高出３﹒４６％。現價報３１﹒９元，
每手１００股，不計手續費賺１０元。
該股於耀才暗盤交易中心，現報３１﹒３５元，低招股價１﹒４２％，不計手續費，每手蝕
約４５元。（ｔｔ）
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