【北美協定】美貿易代表：加拿大未作出達成ＮＡＦＴＡ所需的讓步

《經濟通通訊社２６日專訊》美國貿易代表萊特希澤表示，加拿大沒有作出必要的讓步，與

美國就三方參與的北美自由貿易協定（ＮＡＦＴＡ）達成協議。同時在美國開始與墨西哥推進雙

邊貿易協議之前，留給加拿大的時間已經不多。

萊特希澤稱，美加雙方之間在加拿大乳品市場准入以及解決貿易爭端最佳方式等問題上的立

場仍存在一些分歧。

但加拿大外交部長方慧蘭的發言人Ａｄａｍ Ａｕｓｔｅｎ表示，談判焦點並不放於時間表

上，強調加拿大只會簽署一份好的協議，美加將持續磋商，以達成符合加拿大國家利益的協議。

（ｍｎ）

