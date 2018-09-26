《經濟通通訊社２６日專訊》據外電引述一份歐盟內部文件報道，歐盟負責英國脫談判的官
員準備向英國首相文翠珊提出，在英國脫歐之後建立一個自由貿易區，但必須設立一條關稅邊境
，這與文翠珊的契克斯方案思路相左。
這份文件一共三頁紙，表明歐盟準備與提出一份類似對日本或加拿大商品服務的自由貿易協
議，但反對文翠珊提出對過境商品免檢，因會令英國在單一市場中得到不公平的優勢。（ｍｎ）
26/09/2018 13:21
【脫歐之後】據報歐盟對自由貿易持開放態度，但反對英方關稅建議
《經濟通通訊社２６日專訊》據外電引述一份歐盟內部文件報道，歐盟負責英國脫談判的官
員準備向英國首相文翠珊提出，在英國脫歐之後建立一個自由貿易區，但必須設立一條關稅邊境
，這與文翠珊的契克斯方案思路相左。
這份文件一共三頁紙，表明歐盟準備與提出一份類似對日本或加拿大商品服務的自由貿易協
議，但反對文翠珊提出對過境商品免檢，因會令英國在單一市場中得到不公平的優勢。（ｍｎ）
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