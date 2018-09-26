【Ａ股入富】上交所明日舉辦Ａ股入富新聞發布會

《經濟通通訊社記者林雯婕２６日上海專電》富時羅素明日（２７日）下午將在上海證券交

所交易大廳與上交所及深交所聯合召開新聞發布會，宣布Ａ股評估結果及富時羅素債券指數國家

分類框架，為中國債券進入全球債券指數做準備。從發布會議程來看，富時羅素ＣＥＯ麥思平（

ＭａｒｋＭａｋｅｐｅａｃｅ）、中證監主席方星海、上交所和深交所等領導將出席會議。知情

人士指，從發布會規模來看，納入的可能性較大。

當日結果公布後，上交所還將舉行論壇，探討Ａ股入富的決定與中國資本市場國際化。

