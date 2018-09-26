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26/09/2018 17:45

【北水炒Ｄ乜】北水暫開一日維持約２１億，買太保豐盛騰訊沽融創

　
　　《經濟通通訊社２６日專訊》中秋假期後，南向交易的港股通本周三短暫開閘一天。北水流
入２１﹒２４億元人民幣，略低於上周三（１９日）關闡前的２１﹒７９億元人民幣，但大致仍
維持於２１億之數額，為連續第五個交易日流入港股，其中買盤最多的個股為中國太保
（０２６０１）、豐盛控股（００６０７）、建行（００９３９）及新華保險（０１３３６）；
相反沽盤最多的個股為融創中國（０１９１８）和平保（０２３１８）。港股通周四（２７日）
起關閉至１０月８日重開。
　　市場熱炒ＭＳＣＩ及富時羅素納入Ａ股的消息，港股今日跟隨Ａ股造好，一度重上兩萬八關
，最多漲５３２點至２８０３１點，創本月以來高位，惟收市未能守穩，僅報２７８１６點，但
仍升３１７點或１﹒１５％，突破５０天線。港股主板成交額１０７９﹒９３億元，較周一
（２４日）的６９３﹒２８億大增５５﹒８％；港股通成交額１７９﹒４５億，佔大市成交
１６﹒６２％。

＊入富憧憬追入內銀內險股＊

　　Ａ股勢獲納入富時羅素國際指數，華泰證券料入富的股份主要集中於金融等板塊，帶動資金
率追入內銀內險股。中國太保（０２６０１）股價急升３﹒３％，全日北水淨流入４﹒５３億，
新華保險（０１３３６）亦有淨買盤２﹒０３億，但平保（０２３１８）沽壓未減，錄淨流出
１﹒２４億。另外，豐盛控股（００６０７）亦有淨流入２﹒９億。
　　騰訊（００７００）旗下流動支付平台微信支付香港錢包將於１０月１日起向香港用戶開放
內地移動支付服務，提供跨境支付，騰訊獲北水淨買盤１﹒０３億。
　　據《上海證券報》，從房地產機構獲悉，部分城市房價正回歸理性。北京個別樓盤甚至推出
低於八折的促銷。融創中國（０１９１８）逆市跌１﹒５％，北水沽盤達２億。（ｃｌ）

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