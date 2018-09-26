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26/09/2018 11:27

【康宏風暴】曹貴子返港接受調查，蔡志明主動申請成被告望還清白

　　《經濟通通訊社２６日專訊》上年尾發生的「康宏風暴」事件，有傳康宏（０１０１９）前
執董曹貴子一度逃至澳洲，近日該宗官司再有新進展，曹貴子近日終於返港接受調查，並於上周
六（２２日）到北角廉政公署接受調查。有消息指曹貴子回港是因為其資產在離港期間不斷流失
，同時他亦想幫助部分無辜人士還其清白。
　　另外，該宗事件另一主角蔡志明，早前向高院申請，自願成為成為案件中被告，據了解是因
為蔡志明希望透過正式的法律辯護，希望法庭能還他一個清白。
　　康宏表示目前相關的法律程序正在進行當中，並以於６月２８獲法官批出許可，並新增１１
名被告，同時康宏於２月７日向英屬維爾京群島東加勒比高等法院申請，對曹貴子總值
７５５８﹒３萬美元（約５﹒９億港元）資產所發出的凍結令，目前依然有效。
　　事件第三方、康宏主要股東、佳兆業（０１６３８）太子爺郭曉群，早前入稟要求推翻該次
股東大會結果，雖然高院判康宏判勝訴，但郭曉群於本月１２日再度就有關裁決尋求上訴，案件
於１１月７日再度審理。
　　去年爆發細價股風暴後，有報道指康宏傳出「穿櫃桶底」事件，康宏被走資或有問題貸款高
達３１﹒５億元，當時康宏多次停牌，董事局副主席馮雪心被廉署調查，廉署表示不排除有人用
偽造文件申請巨額貸款，並利用個人權力進行貸款活動，從中收受利益。（ｕｌ）

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