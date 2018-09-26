【新股上市】外電：贛鋒鋰業香港ＩＰＯ最多籌約５３億元

《經濟通通訊社２６日專訊》據《彭博》引述文件報道，內地鋰化合物生產商贛鋒鋰業（深

：００２４６０）計劃在香港發行２﹒００２億股Ｈ股，每股發行價介乎１６﹒５至

２６﹒５元，集資約３３－５３億元，發行價將於下周三（３日）確定，預計１０月１１日掛牌

上市。

報道指，包括三星ＳＤＩ、中國國有企業結構調整基金、ＬＧ化學和一汽集團在內的６家基

石投資者，將認購贛鋒鋰業總計約２﹒２９８億股。

花旗是唯一保薦人，聯席全球協調人和聯席帳簿管理人。（ｃｌ）

