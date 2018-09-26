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即市新聞

26/09/2018 11:22

【港匯弱勢】港元錄今年最大跌幅，但一、三個月拆息創近十年新高

　　《經濟通通訊社２６日專訊》港元匯價經過一輪急升後，今天中秋假期後復市，因獲利盤湧
現而回落，港匯最低曾見７﹒８１８７，下跌０﹒１１％，為去年１２月以來最大跌幅，港元拆
息亦結束連續三日全線上漲的強勢，轉為短息跌長息升，其中隔夜拆息由上個交易日的
３﹒８５２８６厘回落至今日的２﹒２１１４３厘，創下去年１１月以來最大跌幅，不過，一個
月拆息漲４個基點至２﹒２１厘，而三個月拆息亦漲３個基點至２﹒２０００１厘，同創近十年
新高。
　　一個月拆息與同期美元拆息的利差由５個基點收窄至２個基點，而三個月拆息的利差亦由
２０個基點收窄至１８個基點。
　　財資市場公會數字顯示，一星期拆息跌至２﹒９５２１４厘，而六個月和十二個月拆息則分
別升至２﹒３１８９３厘和２﹒６４４６４厘。
　　美國聯儲局將於本港時間周四凌晨結束為期２天的議息會議。投資者正靜候來首美國聯儲局
的政策線索，同時中美貿易爭端亦削弱對風險資產的需求，美元匯價今日在窄幅上落，美元指數
微升至９４﹒１４，接近周五觸及的兩個半月低位９３﹒８１４。港匯最新報７﹒８１５，跌近
０﹒０６％，但仍靠近聯匯７﹒８的強弱分水嶺。
　　根據美國財經頻道《ＣＮＢＣ》最新的調查，受訪的４６名經濟師、基金經理和策略師９８
％預料聯儲局在今次議息會議結束後，將加息０﹒２５厘，聯邦基金利率將升至介乎２至
２﹒２５厘。９６％估計聯儲局繼９月加息後，將於１２月再加息０﹒２５厘。（ｃｌ）

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